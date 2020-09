Coronavirus, più di metà del territorio francese è 'zona rossa' (Di lunedì 21 settembre 2020) A causa della recrudescenza dell'emergenza Coronavirus, oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato 'zona rossa'. Sono infatti 50 i dipartimenti, corrispondenti alla maggioranza del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) A causa della recrudescenza dell'emergenza, oltre la; dei dipartimenti francesi; ormai dichiarato ''. Sono infatti 50 i dipartimenti, corrispondenti alla maggioranza del ...

A causa della recrudescenza dell'emergenza coronavirus, oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato "zona rossa". Sono infatti 50 i dipartimenti, corrispondenti alla maggioranza del ter ...

Coronavirus, nuovo aumento di casi in Regione: sono 158 i nuovi positivi con quasi 4mila tamponi effettuati

Tornano a crescere in maniera importante i numeri del contagio da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono infatti 158 i nuovi positivi a fronte di 2.295 tamponi effettuati. Nel dettaglio, per ...

Ieri contagi in calo (1.587) ma i tamponi scendono di più

Una domenica interlocutoria per il bollettino del contagio, con dati più da mercoledì che da fine settimana. I casi scendono di poco, passando dai 1.638 di sabato a 1.587. Una diminuzione che fa rima ...

