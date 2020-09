Claudio Poma | il messaggio prima di uccidere il figlio | “Partiamo per un lungo viaggio”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 settembre 2020) La notizia dell’omicidio-suicidio compiuto daha sconvolto l’Italia intera: ecco cosa scriveva l’uomodel gesto estremo. Tutti in Italia parlano in queste ore della tragedia avvenuta a Rivara Canavese (Torino). Un operaio di 47 anni,, ha deciso di farla finita e in questa decisione ha coinvolto anche ildi … L'articolo, ildiil: “Partiamo per unviaggio” è apparsosul sito ViaggiNews.com