Cagliari, Simeone fiducioso: “Passata stagione ottima, proverò a migliorare con la squadra” (Di lunedì 21 settembre 2020) Giovanni Simeone riparte con un gol per il suo Cagliari. Il Cholito è stato protagonista della prima uscita stagionale dei sardi nel pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 1-1. L'attaccante ha commentato, come riporta il sito ufficiale rossoblù, la gara e le ambizioni del gruppo sotto la guida del tecnico Di Francesco.Simeone: "Voglio crescere con la squadra seguendo il mister"caption id="attachment 1024809" align="alignnone" width="678" Simeone (getty images)/caption"Stiamo lavorando bene, tutti insieme, e si è visto soprattutto quando ci sono stati momenti difficili e abbiamo dovuto soffrire di squadra", ha detto Simeone. "Al cospetto di avversari con questa qualità bisogna essere capaci di giocare la palla, compattarci e mantenere la calma. Lo abbiamo fatto ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Giovanniriparte con un gol per il suo. Il Cholito è stato protagonista della prima uscita stagionale dei sardi nel pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 1-1. L'attaccante ha commentato, come riporta il sito ufficiale rossoblù, la gara e le ambizioni del gruppo sotto la guida del tecnico Di Francesco.: "Voglio crescere con la squadra seguendo il mister"caption id="attachment 1024809" align="alignnone" width="678"(getty images)/caption"Stiamo lavorando bene, tutti insieme, e si è visto soprattutto quando ci sono stati momenti difficili e abbiamo dovuto soffrire di squadra", ha detto. "Al cospetto di avversari con questa qualità bisogna essere capaci di giocare la palla, compattarci e mantenere la calma. Lo abbiamo fatto ...

VarskySports : El gol de Gio Simeone???? en el 1-1 de Cagliari (con Nandez????) vs Sassuolo - alfredobravo17 : RT @VarskySports: El gol de Gio Simeone???? en el 1-1 de Cagliari (con Nandez????) vs Sassuolo - ItaSportPress : Cagliari, Simeone fiducioso: 'Passata stagione ottima, proverò a migliorare con la squadra' -… - AleTanzini : Torino, 5 ottobre #Juventus FC Spa comunica di avere raggiunto con la società Cagliari Calcio un accordo per l'acqu… - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | INTERVISTA #Simeone: 'Vogliamo crescere insieme' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Simeone Cagliari, i numeri di maglia: Simeone prende la 9 La Nuova Sardegna LA JUVE DI PIRLO RIPARTE DAl 3-0 ALLA SAMP

Nella prima giornata dell’election day molti hanno preferito forse votare per il turno inaugurale del pallone che ha fatto vedere cose belle (poche) e cose mediocri (molte). Partenza lenta: gol non ab ...

L'esordio felice di Pirlo: tutto facile per la Juve contro la Samp

Buona la prima per Pirlo sulla panchina dei bianconeri Inizia con una vittoria l'avventura in campionato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I campioni d'Italia si impongono all'Allian Stad ...

Simeone: «Stiamo lavorando bene»

Simeone ricomincia alla grande. Nell’1-1 del Mapei Stadium è suo il gol che ha illuso il Cagliari, prima che la rete di Bourabia ristabilisse la parità. Nel post partita il Cholito si è espresso così ...

Nella prima giornata dell’election day molti hanno preferito forse votare per il turno inaugurale del pallone che ha fatto vedere cose belle (poche) e cose mediocri (molte). Partenza lenta: gol non ab ...Buona la prima per Pirlo sulla panchina dei bianconeri Inizia con una vittoria l'avventura in campionato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I campioni d'Italia si impongono all'Allian Stad ...Simeone ricomincia alla grande. Nell’1-1 del Mapei Stadium è suo il gol che ha illuso il Cagliari, prima che la rete di Bourabia ristabilisse la parità. Nel post partita il Cholito si è espresso così ...