Binotto | ‘Per tornare vincenti serve tempo’

Mattia Binotto sulla Ferrari: "Sappiamo che il 2020 è un anno difficile, lo è stato sin dall'inizio". Torna a parlare il team principal della Ferrari Mattia Binotto e lo fa rispondendo alle domande di Coulthard. Come fatto nelle scorse settimane, Binotto si appella nuovamente ai tifosi chiedendo pazienza e sostegno, certo del fatto che la Rossa saprà uscire dalla crisi per tornare ai vertici. Ferrari, Binotto: "Sappiamo che il 2020 è un anno difficile, lo è stato sin dall'inizio, non ci sono dubbi" "Guardiamo al futuro, anche perché la Formula 1 deve rimanere una piattaforma di innovazione. Sappiamo che il 2020 è un anno difficile, lo è stato sin dall'inizio, non ci sono dubbi.

