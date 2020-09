Tequila Corralejo: finalmente in Italia grazie a Coca-Cola e Compagnia dei Caraibi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tequila Corralejo arriva sul mercato Italiano grazie ad una partnership per la distribuzione fra Coca-Cola Hbc Italia e Compagnia dei Caraibi. “Tequila Corralejo è un’agave dalle caratteristiche uniche, che abbina una altissima qualità a una storia di oltre due secoli. Siamo convinti che la collaborazione con Coca-Cola Hbc Italia possa rappresentare un’importante opportunità di crescita per questo brand in Italia”, ha dichiarato Fabio Torretta, Direttore Generale di Compagnia dei Caraibi. Per Compagnia dei Caraibi – ... Leggi su winemag (Di lunedì 21 settembre 2020)arriva sul mercatonoad una partnership per la distribuzione fraHbcdei. “è un’agave dalle caratteristiche uniche, che abbina una altissima qualità a una storia di oltre due secoli. Siamo convinti che la collaborazione conHbcpossa rappresentare un’importante opportunità di crescita per questo brand in”, ha dichiarato Fabio Torretta, Direttore Generale didei. Perdei– ...

