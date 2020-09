Quanto guadagnano i virologi in tv: compensi e patrimonio (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosi virologi che fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e i compensi che percepiscono i virologi presenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosiche fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e iche percepiscono ipresenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ...

TempiReali : @davcarretta Carretta, hai presente quanto guadagnano i dipendenti dell'UE? Beh informati, visto che di tempo ne hai in abbondanza - vitube8991 : RT @NestSilvia: Qui è dove la Fiorellona prende coscienza di quanto guadagnano gli analfabeti che ha contribuito a mandare in Parlamento, e… - xskywalker_ : RT @sos_gcprss: @ansiosaecreTina secondo me no, infatti mi dà fastidio leggere quanto guadagnano queste persone che fanno video in cui ball… - cettinanicotina : RT @NestSilvia: Qui è dove la Fiorellona prende coscienza di quanto guadagnano gli analfabeti che ha contribuito a mandare in Parlamento, e… - SilviaZorzi77 : RT @NestSilvia: Qui è dove la Fiorellona prende coscienza di quanto guadagnano gli analfabeti che ha contribuito a mandare in Parlamento, e… -