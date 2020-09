Oggi gli italiani ai seggi in mascherina Scrutatori in fuga, arruolati gli studenti (Di domenica 20 settembre 2020) Si vota per referendum, regionali, comunali. Rinuncia in massa, i Comuni utilizzano i dipendenti pubblici Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 settembre 2020) Si vota per referendum, regionali, comunali. Rinuncia in massa, i Comuni utilizzano i dipendenti pubblici

Ultime Notizie dalla rete : Oggi gli Oggi gli italiani ai seggi in mascherina Scrutatori in fuga, arruolati gli studenti La Stampa Renault electric mobility, la più completa offerta elettrificata

Dalle elettriche pure come Zoe e Twingo ZE, alle ibride come Clio, Captur e Megane , la Casa francese lancia la sua offensiva per una mobilità sempre più sostenibile Il segmento B è certamente quello ...

Berlusconi vota a casa E sul referendum si affida agli italiani

È stato un paziente scrupoloso e attento. Al San Raffaele, magari controvoglia, ha accettato l'imposizione dell'isolamento assoluto. Ora Silvio Berlusconi, dimesso da una settimana dall'ospedale milan ...

Matita, gel e le mascherine: come si vota col rischio Covid

Obbligo di mascherina per tutti e matita sanificata. Sono solo alcune delle misure che prevede il protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute in occasione ...

