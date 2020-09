Napoli, ai seggi il personale è last-minute: “Sostituiti 250 presidenti su 884. Alcuni scrutatori reclutati per strada” (Di domenica 20 settembre 2020) In Italia la vigilia della tornata elettorale è stata caratterizzata anche dalla necessità di dover sostituire scrutatori e presidenti di seggio che un po’ ovunque hanno dato forfait quasi all’ultimo momento. In Campania ad esempio il numero totale dei presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico negli 884 seggi del Comune di Napoli è stato di circa 250. Quasi il doppio rispetto alle ultime consultazioni elettorali Europee 2019 quando ne furono sostituiti 105. “E’ comprensibile, con l’aumento dei contagi molti avranno pensato che non convenisse restare 48 ore dentro un’aula e a contatto con tanta gente – ci spiegano da Alcuni seggi napoletani – del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) In Italia la vigilia della tornata elettorale è stata caratterizzata anche dalla necessità di dover sostituiredio che un po’ ovunque hanno dato forfait quasi all’ultimo momento. In Campania ad esempio il numero totale deidio che hanno rinunciato all’incarico negli 884del Comune diè stato di circa 250. Quasi il doppio rispetto alle ultime consultazioni elettorali Europee 2019 quando ne furono sostituiti 105. “E’ comprensibile, con l’aumento dei contagi molti avranno pensato che non convenisse restare 48 ore dentro un’aula e a contatto con tanta gente – ci spiegano danapoletani – del ...

Noovyis : (Napoli, ai seggi il personale è last-minute: “Sostituiti 250 presidenti su 884. Alcuni scrutatori reclutati per st… - ilfattovideo : Napoli, ai seggi il personale è last-minute: “Sostituiti 250 presidenti su 884. Alcuni scrutatori reclutati per str… - 3pverter : RT @ricercatOak: Sono molto impegnato ai seggi elettorali, qualcuno mi passa in dm il link per vedere il Napoli? - daddydalbert : RT @ricercatOak: Sono molto impegnato ai seggi elettorali, qualcuno mi passa in dm il link per vedere il Napoli? -