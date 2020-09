Misinto | scia d’olio sulla strada | in due volano in moto

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 20 settembre 2020) Unad’olioha provocato la caduta di unaquesta mattina ain via Europa, con il ferimento di due persone. L’incidente si è verificato poco dopo le 9,15 nei pressi della rotatoria tra via Europa e via Rovellasca.era presente una stridi oliore, perso probabilmente da … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolod’olio, in dueinproviene da Il Notiziario.