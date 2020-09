Lucio Battisti, il vero significato dietro una delle sue canzoni più celebri (Di domenica 20 settembre 2020) Lucio Battisti, il vero significato dietro ad una delle canzoni più famose di tutti i tempi. A svelarlo è Mogol, autore del testo. Quante volte capita di ricordare il testo di una canzone a memoria e non essersi mai soffermati sul suo significato? Talvolta conoscere troppo bene una canzone significa non averla capita affatto. Nella … L'articolo Lucio Battisti, il vero significato dietro una delle sue canzoni più celebri proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020), ilad unapiù famose di tutti i tempi. A svelarlo è Mogol, autore del testo. Quante volte capita di ricordare il testo di una canzone a memoria e non essersi mai soffermati sul suo? Talvolta conoscere troppo bene una canzone significa non averla capita affatto. Nella … L'articolo, ilunasuepiùproviene da YesLife.it.

marcomerlino19 : @SmitArianna @NotTheMacAnon1 @paulmuaddib61 @StarlightRevo @enkidC @Athena03038150 @Giovanni7769 @MinervaMcGrani1… - Unavoltanera : RT @allebralle91: Ecco un brano per te… Comunque bella di Lucio Battisti - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Lucio Battisti - Sì Viaggiare - alessandrobarc8 : @holmesale4 Lucio Battisti è il mio slime - radiocalabriafm : LUCIO BATTISTI - IL MIO CANTO LIBERO -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Battisti Lucio Battisti, Quella straordinaria proposta dei Beatles R3M Spring Attitude, l’elettronica che vince con la mascherina

Pensi Roma, aggiungi musica elettronica, e dici subito Spring Attitude. Il festival della “primavera” sonora è un’istituzione nella capitale, dall’evento culto delle origini al blob coerente – e sempr ...

Senigallia al voto: tutte le liste e i candidati

Sette candidati sindaco, venti liste, oltre 400 nomi in corsa per un seggio in Consiglio Comunale a Senigallia. E’ nel vivo la campagna elettorale per le Amministrative 2020 e qui di seguito vi propon ...

20 settembre 1947: nasce Mia Martini, la sirena della Costa viola

“Dalla prima volta, rimasi ipnotizzato dalla sua voce, bellissima, e da una padronanza della scena con cui sapeva trasmettere alla gente la sua vita. È una delle pochissime voci femminili capace di em ...

Pensi Roma, aggiungi musica elettronica, e dici subito Spring Attitude. Il festival della “primavera” sonora è un’istituzione nella capitale, dall’evento culto delle origini al blob coerente – e sempr ...Sette candidati sindaco, venti liste, oltre 400 nomi in corsa per un seggio in Consiglio Comunale a Senigallia. E’ nel vivo la campagna elettorale per le Amministrative 2020 e qui di seguito vi propon ...“Dalla prima volta, rimasi ipnotizzato dalla sua voce, bellissima, e da una padronanza della scena con cui sapeva trasmettere alla gente la sua vita. È una delle pochissime voci femminili capace di em ...