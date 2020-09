La Juventus di Pirlo riparte dal centrocampo. Napoli, Osihmen stravolge la partita (Di domenica 20 settembre 2020) E’ presto per poter sentenziare, ma Juventus e Napoli sembrano aver trovato già da subito ciò che è mancato l’anno scorso: rispettivamente il gioco del centrocampo e una punta in grado di riempire l’area e dare profondità, rispettivamente contro Sampdoria e Parma. Pari e patta tra Sassuolo e Cagliari, mentre è stato un incubo l’esordio del Crotone a Marassi contro il Genoa. La Vecchia Signora trova, come quasi sempre fa in campionato, il risultato. Ci sono tuttavia anche dei passi davanti, soprattutto per quanto riguarda il gioco in mezzo al campo. Qui è eccellente Weston McKennie, che rispetta alla lettera il piano gara: tanto lavoro sporco e anche una discreta tecnica di base. Kulusevski fa le veci di Dybala, e forse anche di più: un ragazzo con questa ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) E’ presto per poter sentenziare, masembrano aver trovato già da subito ciò che è mancato l’anno scorso: rispettivamente il gioco dele una punta in grado di riempire l’area e dare profondità, rispettivamente contro Sampdoria e Parma. Pari e patta tra Sassuolo e Cagliari, mentre è stato un incubo l’esordio del Crotone a Marassi contro il Genoa. La Vecchia Signora trova, come quasi sempre fa in campionato, il risultato. Ci sono tuttavia anche dei passi davanti, soprattutto per quanto riguarda il gioco in mezzo al campo. Qui è eccellente Weston McKennie, che rispetta alla lettera il piano gara: tanto lavoro sporco e anche una discreta tecnica di base. Kulusevski fa le veci di Dybala, e forse anche di più: un ragazzo con questa ...

