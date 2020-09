Iulm | 687 studenti si laureano Il rettore | l' ateneo è condivisione

Ultime Notizie dalla rete : Iulm 687

IL GIORNO

La Iulm celebra attraverso una “graduation week” gli studenti laureati in remoto durante l’emergenza coronavirus. Dei quasi mille laureati a distanza, 687 studenti hanno scelto rientrare questa settim ...Il 22enne Enrico Tironi è uno dei 687 studenti che hanno scelto di partecipare alla graduation week della Iulm. Laureato in triennale in comunicazione, media e pubblicità, ha iniziato in questi giorni ...