Insigne | «Osimhen mi ricorda un po’ la cattiveria di Cavani»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 settembre 2020)a Sky: «Sono contento, soprattutto per la vittoria. Vincere ci dà stimoli importanti, è solo l’inizio. Anche oggi abbiamo fatto una grande gara ma potevamo fare di più, in settimana vedremo gli errori». «Dobbiamo essere più cattivi nelle ripartenze, o sottoporta. Il mister ci ha chiesto di attaccare meglio l’area, nel primo tempo tanti cross con il solo Dries in area. Nel secondo tempo siamo stati più concreti e abbiamo vinto la partita. «ha impressionato non solo me, ma tutto il gruppo. È devastante quando attacca la profondità. Miun po’che attaccava la profondità con. Ci darà una mano perché gioca diversamente da me e Dries. Può creare spazi ...