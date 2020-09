Entrano in spiaggia e sparano, ferito albanese (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Sparatoria in spiaggia oggi alle 10.30 allo stabilimento "Bora Bora", a Torvaianica, vicino Roma. Due persone, armate e con volto coperto, sono entrate in spiaggia e hanno sparato due colpi di arma da fuoco contro un cittadino albanese. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale San Camillo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Pomezia. Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Sparatoria inoggi alle 10.30 allo stabilimento "Bora Bora", a Torvaianica, vicino Roma. Due persone, armate e con volto coperto, sono entrate ine hanno sparato due colpi di arma da fuoco contro un cittadino. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale San Camillo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Pomezia.

Spari a Torvaianica: un ferito

Sono arrivati in spiaggia a bordo di una moto, con volto coperto, uno di loro e' sceso, pistola alla mano ed e' entrato sull'arenile, tra i bagnanti, e ha fatto fuoco ...

