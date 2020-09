Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore (Di domenica 20 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, ha votato per il costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è in quarantena a causa del Covid-19, il Cavaliere ha votato con il personale ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, haper il costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è ina causa del Covid-19, il Cavaliere hacon il personale ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore - leggoit : #Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore - Notiziedi_it : Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore - mattinodinapoli : Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore - StreetNews24 : Silvio Berlusconi ha fatto richiesta per votare da casa secondo la procedura per i pazienti Covid. La richiesta è s… -