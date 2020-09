Elezioni 2020 | come sta andando A Genova seggio chiuso e aperto per Covid

Adnkronos : Elezioni, Sileri: 'Non ci sono rischi sanitari, andate a votare' - repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - MediasetTgcom24 : Regionali 2020, la campagna elettorale si chiude nel segno della Toscana #elezioni2020 - MediasetTgcom24 : Referendum, Viminale: alle 12 affluenza al 12,2% #referendum - demian_yexil : RT @gabelmanu: Di Battista: Se domani Emiliano, Fitto, Giani, Tizio, Caio, Sempronio dovessero perdere le elezioni la colpa sarà soltanto l… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2020

Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei ...In chiusura delle campagne elettorali per le Elezioni Amministrative 2020 e il Referendum sul taglio dei parlamentari, invitiamo i nostri lettori (soprattutto quelli che se le sono perse!) a guardare ...Roma, 20 settembre 2020 - Oggi e domani tutto ruota attorno all'election ... a causa di uno sciopero proclamato proprio nel weekend delle elezioni. Giovani, anziani, chi rientra dall'estero: tutti ...