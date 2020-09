Commisso | allo stadio mi ha sfiorato un calcinaccio

(Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 20 SET - ''Guardate il pezzo diche mi è caduto davanti, sfiorandomi, mentre ero, meno male non mi ha colpito in testa, stava anche piovendo''. Il aptron della ...

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - ''Guardate il pezzo di calcinaccio che mi è caduto davanti, sfiorandomi, mentre ero allo stadio, meno male non mi ha colpito in testa, stava anche piovendo''. Il aptron dell ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a 90’ Minuto: STAGIONE - “Iachini si è meritato la conferma perché ha fatto bene. Arrivato in periodo mo ...Il presidente della Fiorentina ha parlato anche dei 1000 tifosi allo stadio: “Sono pochi, al Franchi ne possono entrare cinquemila” Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microf ...