Calciomercato Juventus, Jorge Mendes decide il futuro di Dybala? (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus a due facce? Sembrerebbe questo l'andamento del Calciomercato bianconero durante questa tanto scottante quanto particolare sessione estiva. L'ambiguità non riguarda solo l'intraprendenza nel mercato in entrata ( basti ricordare i freschi arrivi Kulusevski, McKennie e Arthur) e le difficoltà nel piazzare i vari esuberi della rosa. A sorprendere sarebbe infatti la volontà di cercare dei grandi campioni ma, allo stesso tempo, non chiarire la posizione delle stelle già presenti in squadra. Se l'arrivo di un grande bomber come Dzeko appare solo una formalità, le posizione di Cristiano Ronaldo e soprattutto di Dybala sarebbero circondate dal mistero. Per l'asso portoghese, si sarebbe vociferato di un possibile addio a fine stagione, mentre per la Joya, oltre alle ...

