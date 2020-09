Atp Roma: Nadal fuori! Il programma delle semifinali (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo alle battute finali dell’Atp Roma e oggi è giornata di semifinali. Diego Schwartzman batte Rafa Nadal, nove volte campione agli Internazionali d’Italia, con il punteggio di 6-2 7-5, in un match durato poco più di due ore, arrivando alla prima vittoria in carriera contro il tennista spagnolo. I precedenti infatti dicevano 9-0 in favore di Nadal. L’argentino ha giocato una delle sue migliori partite di sempre, chiudendo con un ottimo rapporto fra vincenti e forzati e ottenendo la seconda semifinale consecutiva a Roma. Nadal non era ovviamente in gran forma e colpisce soprattutto l’elevato numero di errori con il suo colpo migliore, il dritto. Schwartzman ha chiuso il primo set con cinque non forzati e ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Siamo alle battute finali dell’Atpe oggi è giornata di. Diego Schwartzman batte Rafa, nove volte campione agli Internazionali d’Italia, con il punteggio di 6-2 7-5, in un match durato poco più di due ore, arrivando alla prima vittoria in carriera contro il tennista spagnolo. I precedenti infatti dicevano 9-0 in favore di. L’argentino ha giocato unasue migliori partite di sempre, chiudendo con un ottimo rapporto fra vincenti e forzati e ottenendo la seconda semifinale consecutiva anon era ovviamente in gran forma e colpisce soprattutto l’elevato numero di errori con il suo colpo migliore, il dritto. Schwartzman ha chiuso il primo set con cinque non forzati e ha ...

