Zingaretti si gioca tutto in Toscana, ma il Pd per ora non ha alternative (Di sabato 19 settembre 2020) La frase non poteva essere più infelice: «Se la bicicletta si ferma, cade». Perché infelice? Perché può darsi che lunedì pomeriggio la sua bicicletta si sarà fermata e dunque sarà caduta: Nicola Zingaretti non voleva ma freudianamente ha parlato di sé. La bicicletta dem, come si sa, può fermarsi proprio in quella Toscana da sempre terra ideale per i ciclisti e dal 1946 in mano alla sinistra senza interruzione alcuna. Ma sulle strade piatte lungo Il Tirreno, sulle colline dell'interno, nelle città ricche d'arte, in Garfagnana come in Maremma si staglia un affannoso pedalare, per la prima volta da oltre 70 anni: è l'ultimo incubo della sinistra. Il segretario, come tutto il Pd, si è accorto tardi della trappola ...

