Viene dimenticato sullo scuolabus, la reazione eroica del bambino (Di sabato 19 settembre 2020) dimenticato sullo scuolabus. Un bambino di sei anni si rende protagonista di una vicenda incredibile nei pressi della città di Treviso Un bambino di soli 6 anni si è reso protagonista di una vicenda che, per sua fortuna, potrà essere raccontata negli anni come atto d’incredibile sangue freddo. Il piccolo, infatti, è stato dimenticato sul … L'articolo proViene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020). Undi sei anni si rende protagonista di una vicenda incredibile nei pressi della città di Treviso Undi soli 6 anni si è reso protagonista di una vicenda che, per sua fortuna, potrà essere raccontata negli anni come atto d’incredibile sangue freddo. Il piccolo, infatti, è statosul … L'articolo proda YesLife.it.

Agenzia_Ansa : A 6 anni lo dimenticano sull' #autobus che lo stava riportando da #scuola, ma lui non si perde d'animo, prende un m… - giancarloalber9 : RT @Agenzia_Ansa: A 6 anni lo dimenticano sull' #autobus che lo stava riportando da #scuola, ma lui non si perde d'animo, prende un martell… - cappelIaiomatto : A 6 anni lo dimenticano sull' #autobus che lo stava riportando da #scuola, ma lui non si perde d'animo, prende un m… - Travagliato : RT @Agenzia_Ansa: A 6 anni lo dimenticano sull' #autobus che lo stava riportando da #scuola, ma lui non si perde d'animo, prende un martell… - axell_leone : RT @CheHardship: -