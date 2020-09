Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 11:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA TIBURTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI VICOVARO CAUSA CODE NEI DUE SENSI, ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE CONTINUIAMO CON LA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA NUOVAMENTE IN USCITA DAE PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO CODE ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA DI SANTA FUMIA E CECCHINA IN DIREZIONE APRILIA RAMMENTIAMO AGLI UTENTI CHE LA LINEA ...