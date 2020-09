Uno dei vaccini più promettenti è efficace al 60%. Il protocollo è pubblico. E per Burioni sono due ottime notizie (Di sabato 19 settembre 2020) Con una mossa senza precedenti, l’azienda Moderna che sta sperimentando uno dei vaccini anti Covid, considerato fra i più promettenti, ha reso pubblico il suo protocollo sperimentale. Roberto Burioni commenta la notizia della casa farmaceutica, che ha deciso di condividere lo studio sulla sperimentazione del vaccino anti COVID-19.Si legge su Medical Fact:Lo studio Moderna è “progettato” per riuscire a “vedere” un’efficacia del 60% della vaccinazione nel proteggere da COVID-19, immaginando che sui 30.000 pazienti arruolati (15.000 hanno ricevuto il vaccino e 15.000 una finta vaccinazione, il placebo) in 6 mesi s’infetti lo 0,75% degli arruolati. Nel caso che il vaccino funzioni, nel gruppo placebo si infetterà lo 0,75%, mentre nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Con una mossa senza precedenti, l’azienda Moderna che sta sperimentando uno deianti Covid, considerato fra i più, ha resoil suosperimentale. Robertocommenta la notizia della casa farmaceutica, che ha deciso di condividere lo studio sulla sperimentazione del vaccino anti COVID-19.Si legge su Medical Fact:Lo studio Moderna è “progettato” per riuscire a “vedere” un’efficacia del 60% della vaccinazione nel proteggere da COVID-19, immaginando che sui 30.000 pazienti arruolati (15.000 hanno ricevuto il vaccino e 15.000 una finta vaccinazione, il placebo) in 6 mesi s’infetti lo 0,75% degli arruolati. Nel caso che il vaccino funzioni, nel gruppo placebo si infetterà lo 0,75%, mentre nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Uno dei Soldi della Lega, parla uno dei commercialisti arrestati Radio Lombardia Coronavirus report Iss allerta

Si segnalano importanti aumenti dei contagi a livello locale. Questo l’allerta dell’Iss. Nel suo ultimo report settimanale che va dal 7 al 13 settembre, quello che è emerso dai dati è che Coronavirus ...

I sindaci del Marghine verso uno screening su tutta la popolazione

I sindaci del Marghine, in maniera unitaria, nel corso di un incontro che si è svolto stamattina nell'aula consiliare del Comune di Macomer, hanno dato la piena disponibilità alla lotta contro l'epide ...

Crippa da record sui 3.000, Bogliolo d'argento sui 100 ostacoli

Al Golden Gala “Pietro Mennea”, valido come tappa italiana della Wanda Diamond League, svolto ieri sera a Roma in uno stadio Olimpico desolatamente vuoto, c’erano anche alcuni rappresentanti delle Fi ...

