Un uomo e una birra La solitudine da anti-Covid raccontata in un foto

"Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste: il suo nome è Fausto Coppi". No, stavolta non è Mario Ferretti che ci racconta l'incredibile tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d'Italia del 1949. Stavolta l'uomo solo è un anziano, il pensionato John Joe, avventore di un pub di Galway in Irlanda. Volevo solo mostrare un uomo che si gode il piacere semplice di un pasto e un drink – ha spiegato Fergus McGinn, proprietario del locale ed autore di uno scatto che, suo malgrado è diventato virale. L'immagine infatti "Mostra l'importanza del ruolo dei pub locali per i membri più isolati della comunità. Se gli togliessimo anche questo, la vita sociale di una generazione, potrebbe essere pesantissimo per la loro salute ...

Una sostanza tossica mortale è stata recapitata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il pacco, indirizzato alla Casa Bianca, è stato intercettato dalle forze dell’ordine. Nel plico era conten ...

Roma umbertina: contro la vulgata immobilista

E’ curioso constatare come, ancora oggi, in un’epoca in cui si è ormai giunti a rivalutare anche le più pompieristiche manifestazioni del gusto, possano esistere segmenti della cultura figurativa anco ...

Siracusa: fanno il bagno nella fontana e rompono un altro dito celebre

Si tratta di uno dei monumenti simbolo di Siracusa: la Fontana di Diana è stata danneggiata da due turisti ubriachi. La celebre Fontana di Diana si trova in Piazza Archimede nel quartiere Ortigia di S ...

