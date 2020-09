Torna Pressing Serie A con Giorgia Rossi: da domenica in seconda serata su Italia 1 (Di sabato 19 settembre 2020) Riparte il campionato di calcio e da domenica 20 settembre, su Italia 1 in seconda serata, Torna “Pressing Serie A”. Nella prima puntata della stagione, Giorgia Rossi ospiterà in studio Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino, al suo esordio nella squadra degli opinionisti di Sport Mediaset. Insieme a loro Sandro Sabatini e Graziano Cesari, come sempre … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Riparte il campionato di calcio e da20 settembre, su1 inA”. Nella prima puntata della stagione,ospiterà in studio Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino, al suo esordio nella squadra degli opinionisti di Sport Mediaset. Insieme a loro Sandro Sabatini e Graziano Cesari, come sempre … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tv, torna Pressing su Italia1: ospiti e novità

Nuovo polo giustizia Bari, presidente Ordine Avvocati Bari Stefanì: "Frasi ministro Bonafede inaccettabili per foro barese"

BARI - «La situazione è ormai insostenibile e continuiamo a vedere disinteresse del Ministero della Giustizia nei confronti dello stato emergenziale del nostro foro. Per questo torniamo a chiedere la ...

Il pressing Ue sulla Bielorussia è un segnale per Mosca?

Il Parlamento europeo respinge la vittoria di Lukašenka e propone sanzioni contro il batka, il babbo, della Bielorussia. Minsk non ha spazi se non a Mosca, dove però Putin vuole tenere vivo il preside ...

Ai contestatori: «Più voi vi arrabbiate, più vi rispondo col sorriso»

Sanremo. «E’ bello trovare una mare di gente il giovedì mattina in giro nelle piazze della Liguria, è il segno di riconoscimento del buon governo della Lega in questi anni». Lo ha detto il leader dell ...

