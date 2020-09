Serie A | Hellas Verona-Roma | le formazioni ufficiali di Juric e Fonseca | Dzeko…

(Di sabato 19 settembre 2020) Seconda gara della prima giornata diA.Dopo Fiorentina-Torino delle ore 18.00, gara inaugurale della prima giornata della stagione 2020/2021 del massimo campionato italiano, alle 20.45 sarà il momento di. Sono state annunciate le sceltedei due tecnicni, ma c'è da evidenziare subito l'assenza di Edin Dzeko nella formazione titolare dei giallorossi. Di seguito, dunque, ecco leche partiranno dal primo minuto per la sfida tra gli scaligeri die i capitolini di, gara in programma a partire dalle ore 20.45.CalciomercatoA, dallaalla Juventus: le ultime su Milik, Dzeko e Smalling. Suarez…(3-4-1-2): Silvestri; ...

Mediagol : #SerieA, #HellasVerona-#Roma: le formazioni ufficiali di Juric e #Fonseca, Dzeko… - ItaSportPress : Hellas Verona - Roma, le formazioni ufficiali - - Mediagol : #SerieA, #HellasVerona-#Roma: le formazioni ufficiali di Juric e Fonseca, Dzeko... - TuttoMercatoWeb : Hellas e Roma cambiano volto: 15 volti nuovi sui 22 titolari dall'ultima gara del 2019/20 - larenait : Le formazioni ufficiali di #VeronaRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Hellas

TUTTO mercato WEB

Strano a dirsi, ma stasera comincia il campionato di Serie A. E perdipiù gioca la Roma, a Verona, calcio d'inizio ore 20,45, con una squadra già storicamente ostica, poi da quando l'ha presa in gestio ...19.48 - Dzeko non è titolare, la Juve si avvicina - Non c'è Dzeko nella formazione scelta da Paulo Fonseca per la sfida all'Hellas Verona di stasera. Il bosniaco, in procinto di trasferirsi alla ...20.01 Ecco le formazioni ufficiali: VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine. ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara ...