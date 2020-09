Picco di Covid in Francia, record di contagi in Germania: torna ai numeri di aprile (Di sabato 19 settembre 2020) L'Europa si riscopre assediata dal coronavirus. Molti Paesi nel Vecchio continente hanno assistito al moltiplicarsi delle infezioni in un contesto più ampio che vede il trend dei contagi risalire. Ancora numeri allarmanti in Francia, dove per il secondo giorno consecutivo è stata superata la soglia delle 13mila infezioni. Nello specifico, sono stati 13.498 i casi in un giorno, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. In Germania sono stati quasi 2.300 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institut, per 270mila contagi complessivi. Si tratta del numero più alto da aprile, mentre il Picco maggiore raggiunto in un giorno, di circa 6mila casi, risale al periodo tra fine marzo e inizio aprile. ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) L'Europa si riscopre assediata dal coronavirus. Molti Paesi nel Vecchio continente hanno assistito al moltiplicarsi delle infezioni in un contesto più ampio che vede il trend deirisalire. Ancoraallarmanti in, dove per il secondo giorno consecutivo è stata superata la soglia delle 13mila infezioni. Nello specifico, sono stati 13.498 i casi in un giorno, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. Insono stati quasi 2.300 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il Robert Koch Institut, per 270milacomplessivi. Si tratta del numero più alto da, mentre ilmaggiore raggiunto in un giorno, di circa 6mila casi, risale al periodo tra fine marzo e inizio. ...

