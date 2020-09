Patrizia De Blanck durissima con Ilary Blasi, “con lei il Grande Fratello? … manco morta …” (Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia De Blanck sta tenendo banco nella casa del “Grande Fratello vip” dove ormai è stata incoronata come la regina indiscussa. E’ una donna schietta e sincere e, proprio per questo, spesso va giù molto pesante senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. La contessa De Blanck dice la sua in ogni occasione e il seguito che ha è notevole anche perché quando poi è serena e rilassata è di Grande compagnia e tanti le stanno attorno e sa stare anche agli scherzi come quando le hanno nascosto i vestiti. Il Grande Fratello? Mai se conduce Ilary Blasi Patrizia De Blanck quando parla anche male di qualcuno non teme ... Leggi su baritalianews (Di sabato 19 settembre 2020)Desta tenendo banco nella casa del “vip” dove ormai è stata incoronata come la regina indiscussa. E’ una donna schietta e sincere e, proprio per questo, spesso va giù molto pesante senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. La contessa Dedice la sua in ogni occasione e il seguito che ha è notevole anche perché quando poi è serena e rilassata è dicompagnia e tanti le stanno attorno e sa stare anche agli scherzi come quando le hanno nascosto i vestiti. Il? Mai se conduceDequando parla anche male di qualcuno non teme ...

