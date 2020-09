Paolo Brosio ricoverato per accertamenti: cosa è successo (Di sabato 19 settembre 2020) Alfonso Signorini ha annunciato durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip che l’atteso ingresso di Paolo Brosio per il momento non ci sarà. Il conduttore dispiaciuto ha dovuto rendere noto che il giornalista ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Il direttore di Chi ha infatti rivelato che pochi minuti prima dell’inizio della puntata ha saputo che Brosio era impossibilitato a partecipare al reality, e che è stato ricoverato. “Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di #PaoloBrosio nella Casa del #GrandeFratelloVip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020) Alfonso Signorini ha annunciato durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip che l’atteso ingresso diper il momento non ci sarà. Il conduttore dispiaciuto ha dovuto rendere noto che il giornalista ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Il direttore di Chi ha infatti rivelato che pochi minuti prima dell’inizio della puntata ha saputo cheera impossibilitato a partecipare al reality, e che è stato. “Per alcunimedici, slitta l’ingresso di #nella Casa del #GrandeFratelloVip previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in ...

QuotidianPost : Paolo Brosio ricoverato per accertamenti: cosa è successo - vincycernic95 : Stefy: ma allora Paolo Brosio entrerà prossima settimana Myriam: ma amore questo coso dove si mette? NESSUNO VUO… - zazoomblog : Paolo Brosio GF Vip: «Con Ania non faccio l’amore» e intanto finisce in ospedale - #Paolo #Brosio #faccio #l’amore… - GossipItalia3 : Paolo Brosio GF Vip: «Con Ania non faccio l’amore», e intanto finisce in ospedale #gossipitalianews - infoitcultura : GF Vip, Paolo Brosio non entra più nella casa: «Non sta bene, è in ospedale» -