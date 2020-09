«Noi abbiamo fatto un lavoro incredibile contro il virus cinese» (Di sabato 19 settembre 2020) «Biden ha fallito miseramente con la febbre suina. Non avete idea» ha detto l'attuale Presidente USA Leggi su media.tio.ch (Di sabato 19 settembre 2020) «Biden ha fallito miseramente con la febbre suina. Non avete idea» ha detto l'attuale Presidente USA

ItaliaViva : Il PD ha scelto di sostenere un candidato come Sansa insieme al M5s. Un candidato che rappresenta l'opposto di quel… - matteorenzi : A Ercolano con uno dei sindaci più bravi d’Italia, il mio amico fraterno Ciro Buonajuto. Abbiamo ascoltato insieme… - pdnetwork : La destra italiana in Europa non ha mai ottenuto niente. Noi, in un anno, abbiamo ottenuto 209 miliardi del… - SIPARISipari : RT @filippinipaolo1: #inToscanaunvisivole una piazza SS annunziata piena di speranza a Prato altra piazza piena di passione Ora sta a noi… - Alida71458789 : @MacProslo @MarcoSanavia1 Certo, loro conoscono le ns Leggi ke noi non abbiamo mai cercato di essere edotti. -

Ultime Notizie dalla rete : Noi abbiamo Sampdoria, Ranieri: "Juve corazzata, ma noi abbiamo il vantaggio di conoscerci" Sky Sport La Franzoni non ha pagato Taormina Cogne, pignorata la villetta del delitto

Quante volte l'abbiamo vista al telegiornale quella villetta di pietra e legno con vista sulla valle di Cogne? E quante ci siamo chiesti come fosse possibile che una madre uccidesse il proprio figliol ...

Facebook: occhiali smart indipendenti dallo smartphone solo tra 5 o 10 anni

Nei giorni scorsi, con questa notizia, abbiamo segnalato la volontà di Facebook di presentare nel corso del 2021 un paio di occhiali smart sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica, marchio di ...

In Emilia Romagna riaprono gli stadi

Tornano i tifosi negli stadi, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizio ...

Quante volte l'abbiamo vista al telegiornale quella villetta di pietra e legno con vista sulla valle di Cogne? E quante ci siamo chiesti come fosse possibile che una madre uccidesse il proprio figliol ...Nei giorni scorsi, con questa notizia, abbiamo segnalato la volontà di Facebook di presentare nel corso del 2021 un paio di occhiali smart sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica, marchio di ...Tornano i tifosi negli stadi, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizio ...