L’Italia verso il divieto per i palloncini e i bicchieri in plastica monouso Sarebbe il primo paese Ue a farlo

Leggi su open.online

(Di sabato 19 settembre 2020) Era il marzo del 2019 quando il Parlamento europeo approvava definitivamente la direttiva europea che metteva al bando l’utilizzo, dal 2021, di una serie di prodotti in, come piatti, posate, cannucce e cotton fioc, con l’obiettivo di ripulire i nostri mari. Oggi, 18 settembre, come ha annunciato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è stato approvato un emendamento alla legge delega europea che porterebbe l’Italia ad essere ilUe a recepire la direttiva, estendendo ilanche aie ai. Dal 2021 nienteL’Europa si prepara dunque a dire addio, tra poco più di tre mesi, a una serie di prodotti in ...