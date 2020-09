Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare | la prossima settimana temporali anche intensi

(Di sabato 19 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 20 settembre, e nei prossimi giorni, fino a venerdì 25: il bollettino fornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani al Nord cielo molto nuvoloso sulle regioni occidentali nonche’ sulle restanti aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci esparsi, tendenti a divenire diffusi dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e sulla Liguria; velaturespesse sul resto del settentrione, ma in un contesto asciutto. Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi, a tratti compatte, con deboli rovesci sparsi e locali, in riduzione dalle ore serali. Estesa copertura medio-alta sul resto del centro, tendenti ad assumere carattere cumuliforme dal tardo mattino sulle ...

