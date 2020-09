Juventus, attesa infinita per Dzeko: è polemica sui social (Di sabato 19 settembre 2020) La telenovela Dzeko-Juventus si è arricchita di un nuovo particolare: la convocazione per la sfida tra Hellas Verona e Roma. L’allenatore giallorosso, Fonseca, lo aveva annunciato ieri in conferenza stampa, in quanto al momento la squadra capitolina sarebbe rimaneggiata in attacco ed avrebbe bisogno di un attaccante. Però è anche vero che il bosniaco sarebbe un promesso sposo bianconero ed un eventuale infortunio potrebbe gravare sulla situazione centravanti della Juventus. Il tutto, poi, ruoterebbe anche attorno alla figura di Arek Milik, il quale dovrebbe risolvere alcune questioni contrattuali col Napoli prima di essere libero di firmare con la Roma. Una faccenda parecchio strana che starebbe mettendo in apprensione i tifosi della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) La telenovelasi è arricchita di un nuovo particolare: la convocazione per la sfida tra Hellas Verona e Roma. L’allenatore giallorosso, Fonseca, lo aveva annunciato ieri in conferenza stampa, in quanto al momento la squadra capitolina sarebbe rimaneggiata in attacco ed avrebbe bisogno di un attaccante. Però è anche vero che il bosniaco sarebbe un promesso sposo bianconero ed un eventuale infortunio potrebbe gravare sulla situazione centravanti della. Il tutto, poi, ruoterebbe anche attorno alla figura di Arek Milik, il quale dovrebbe risolvere alcune questioni contrattuali col Napoli prima di essere libero di firmare con la Roma. Una faccenda parecchio strana che starebbe mettendo in apprensione i tifosi della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

