Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Christopher Nolan tagliò una scena di morte violenta (Di sabato 19 settembre 2020) Anche Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno è stato soggetto a tagli strategici da parte di Christopher Nolan per evitare di sforare coi rating, come una particolare scena di morte, come ha raccontato Matthew Modine. Stando a un nuovo aneddoto risalente ai tempi della realizzazione di Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, anche un regista a cui non piacciono i compromessi come Christopher Nolan è costretto a prestare attenzioni ai rating e alle varie classificazioni. Per questo, Nolan ha deciso di eliminare una scena dal film. A raccontarlo è Maatthew Modine, l'interprete del personaggio di Peter Foley, il vice del Commissario Gordon, che a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020) Anche Il- Ilè stato soggetto a tagli strategici da parte diper evitare di sforare coi rating, come una particolaredi, come ha raccontato Matthew Modine. Stando a un nuovo aneddoto risalente ai tempi della realizzazione di- Il, anche un regista a cui non piacciono i compromessi comeè costretto a prestare attenzioni ai rating e alle varie classificazioni. Per questo,ha deciso di eliminare unadal film. A raccontarlo è Maatthew Modine, l'interprete del personaggio di Peter Foley, il vice del Commissario Gordon, che a ...

