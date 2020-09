I nuovi casi di coronavirus aumentano inesorabilmente a Madrid: «Ma nessun allarme» (Di sabato 19 settembre 2020) 14.389 nuovi casi di Covid-19 e 90 morti in Spagna in sole 24 ore. Ma per ora nessuna emergenza. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid ma si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme per il coronavirus e ha affermato che «il confinamento deve essere evitato a tutti i costi». I nuovi casi di coronavirus aumentano inesorabilmente a Madrid: «Ma nessun allarme» proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) 14.389di Covid-19 e 90 morti in Spagna in sole 24 ore. Ma per oraa emergenza. La presidente della Comunità di, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità ama si è rifiutata di dichiarare lo stato diper ile ha affermato che «il confinamento deve essere evitato a tutti i costi». Idi: «Ma» proviene da Giornalettismo.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 con 99mila tamponi, 10 i morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.585 nuovi casi con 101.773 tamponi, 13 morti - Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: 'Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia: i nuovi casi settimanali hanno s… - EugenioCardi : RT @giornalettismo: Quasi 15mila nuovi casi di coronavirus in Spagna in 24 ore. A #Madrid la situazione peggiore ma la presidente non dichi… - Bart1705 : RT @giornalettismo: Quasi 15mila nuovi casi di coronavirus in Spagna in 24 ore. A #Madrid la situazione peggiore ma la presidente non dichi… -