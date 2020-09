Highlights e gol Leeds-Fulham 4-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020) Glie i gol di4-3, match valido per la seconda giornata di. Ilriscatta la sconfitta di settimana scorsa contro il Liverpool e, con lo stesso risultato, batte ilin una partita ricca di spettacolo e colpi di scena. Ad aprire la gara la gran conclusione al 5′ di Costa, ma alla mezzora iltrova il pari grazie al penalty calciato bene da Mitrovic. Nella ripresa il destro vincente di Bamnford e la botta di Costa al 57′ sembrano chiudere la partita, ma gli ospiti non si danno per vinti e provano a recuperare. Al 62′ accorcia Reid e cinque minuti dopo Mitrovic segna il 4-3 di testa. Il match termina 4-3.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - SkySport : ? È di Gnabry il 1° gol della nuova Bundesliga ?? Il Bayern Monaco batte lo Schalke 8-0 ??? HIGHLIGHTS ?… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS 5 gol nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri: qual è il vostro preferito? #InterLugano…

Gol e azioni salienti del match tra Fiorentina e Torino, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.Tutti i gol e gli highlights del campionato in chiaro a Pressing serie A in onda da domenica 20 settembre in seconda serata su Italia 1 ...Inter Sampdoria Primavera si conclude 3-0 per i nerazzurri: sconfitta amara per Tufano. A segno Esposito, Squizzato e Oristanio Si è conclusa 3-0 la partita Primavera Inter Sampdoria, con i nerazzurri ...