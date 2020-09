Chiuso per Covid il liceo vip di Roma: un positivo, 400 studenti a casa (Di sabato 19 settembre 2020) Il liceo De Merode di Roma ha deciso di chiudere i battenti e mettere tutti gli studenti in quarantena dopo che un alunno è risultato positivo al Coronavirus. La decisione è stata presa ieri, venerdì 18 settembre, e i circa 350 alunni della scuola privata di piazza di Spagna hanno svolto già oggi il primo giorno di didattica a distanza. Un membro dell’amministrazione del liceo ha confermato a TPI che il corpo docenti era preparato all’evenienza e che per questo non sono state incontrate grosse difficoltà nel passare alla modalità online. Ora la struttura sarà sottoposta a sanificazione, la terza dal 10 settembre a oggi, da quando cioè la scuola si è preparata ad aprire. “La Asl Roma 1 ci ha comunicato il ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) IlDe Merode diha deciso di chiudere i battenti e mettere tutti gliin quarantena dopo che un alunno è risultatoal Coronavirus. La decisione è stata presa ieri, venerdì 18 settembre, e i circa 350 alunni della scuola privata di piazza di Spagna hanno svolto già oggi il primo giorno di didattica a distanza. Un membro dell’amministrazione delha confermato a TPI che il corpo docenti era preparato all’evenienza e che per questo non sono state incontrate grosse difficoltà nel passare alla modalità online. Ora la struttura sarà sottoposta a sanificazione, la terza dal 10 settembre a oggi, da quando cioè la scuola si è preparata ad aprire. “La Asl1 ci ha comunicato il ...

