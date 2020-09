Ballando con le Stelle 2020, diretta prima puntata (Di sabato 19 settembre 2020) live placement Ballando con le Stelle 2020, si parte: Milly Carlucci non conosce ostacoli "Volli, sempre volli, fortissimamemente volli": potrebbe essere questo il sottotitolo dell'edizione 2020 di Ballando con le Stelle, la quindicesima nella storia della tv italiana, la prima in epoca COVID, al via questa sera, sabato 19 settembre, su Rai 1 dalle 20.35. Sarebbe dovuta iniziare a marzo, ma la pandemia e il lockdown ha fermato tutto, nonostante lo strenuo tentativo del generale Carlucci di non mettere in panchina la sua creatura. Un tentativo condiviso anche dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che in conferenza stampa ha definito questa edizione un vero e proprio parto. Ma la vittoria è vicina: come dichiarato dalla padrona di casa nell'intervista concessa a ... Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) live placementcon le, si parte: Milly Carlucci non conosce ostacoli "Volli, sempre volli, fortissimamemente volli": potrebbe essere questo il sottotitolo dell'edizionedicon le, la quindicesima nella storia della tv italiana, lain epoca COVID, al via questa sera, sabato 19 settembre, su Rai 1 dalle 20.35. Sarebbe dovuta iniziare a marzo, ma la pandemia e il lockdown ha fermato tutto, nonostante lo strenuo tentativo del generale Carlucci di non mettere in panchina la sua creatura. Un tentativo condiviso anche dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che in conferenza stampa ha definito questa edizione un vero e proprio parto. Ma la vittoria è vicina: come dichiarato dalla padrona di casa nell'intervista concessa a ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - Ballando_Rai : ?? Novità sulle votazioni ?? Quest’anno le votazioni sono interamente SOCIAL. Vota su Twitter e Instagram con “il… - gezz72 : RT @CesareSacchetti: A 'Ballando con le stelle' su Raiuno nessuno ha la mascherina e sono tutti vicini. Se sei in televisione, il sistema t… - Tony969696 : RT @tempoweb: Alessandra Mussolini tesa come la corda di un violino a #BallandoConLeStelle -