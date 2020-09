Trono Classico Jessica, la frase scatena il web: il pubblico si ricrede (Di venerdì 18 settembre 2020) Una frase di Jessica Antonini a Uomini e Donne scatena l’ira dei telespettatori sul web. Il pubblico di Canale 5 si scaglia contro la tronista, che oggi se la prende con Davide, il suo corteggiatore. In particolare, la tatuatrice tira fuori un discorso fatto dal ragazzo durante una loro esterna, che riguarda Sophie Codegoni. Il … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 settembre 2020) UnadiAntonini a Uomini e Donnel’ira dei telespettatori sul web. Ildi Canale 5 si scaglia contro la tronista, che oggi se la prende con Davide, il suo corteggiatore. In particolare, la tatuatrice tira fuori un discorso fatto dal ragazzo durante una loro esterna, che riguarda Sophie Codegoni. Il … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GossipItalia3 : Trono Classico Jessica, la frase scatena il web: il pubblico si ricrede #gossipitalianews - MissItaPixie : Nel tentativo di salvare il trono classico sono riusciti a rovinare anche il trono over o sbaglio?? #uominiedonne - megg2010 : @eliscrivecose Questo mix sarà deleterio anche per il trono over io mi rompo a guardare le puntate proprio per le… - EliseaPignatie1 : RT @vincycernic95: TINA CHE RIESCE A PERCULARE GEMMA ANCHE DURANTE IL TRONO CLASSICO ETERNAMENTE MIA #uominiedonne - benjisjuliet : Vorrei più Gems e meno Jess Trono classico caduto ancora più in basso. Se non ci fosse l'over insieme, farebbe mol… -