Tik Tok messo fuori legge negli USA. È davvero un’app pericolosa? (Di venerdì 18 settembre 2020) Tik Tok è stato letteralmente bandito dagli USA: per il governo è una questione di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno definitivamente dichiarato guerra a Tik Tok. La cosa era nell’aria già da un po’, nel momento in cui nel governo era cominciata a diffondersi la convinzione che l’applicazione (creata e diffusa da aziende cinesi) fosse utilizzata per … L'articolo Tik Tok messo fuori legge negli USA. È davvero un’app pericolosa? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Tik Tok è stato letteralmente bandito dagli USA: per il governo è una questione di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno definitivamente dichiarato guerra a Tik Tok. La cosa era nell’aria già da un po’, nel momento in cui nel governo era cominciata a diffondersi la convinzione che l’applicazione (creata e diffusa da aziende cinesi) fosse utilizzata per … L'articolo Tik TokUSA. Èun’app? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Raid, agguati, botte, coltellate e poi esultano su Tik Tok: sgominata baby gang a Bologna - MarioOcchini : @g_occhionero @CommerceGov we chat e tik tok divenuti di moda sono siti cinesi per spiare l'occidente come i 5g con… - itsfuckingbear : la cosa che più mi fa schifo che c’è gente che fanno dei video su tik tok immaginandosi un coming out di louis e h… - aronsvibes : ma tik tok sarà bannato dall’america e quindi dovremo restare con quel cringe italiano? ma col cazzo hello @triller then - s0ftshawn : RAGA NON RESPIRO, MIO FRATELLO È IN CAMERA MIW CHE GUARDA TIK TOK, ED È PARTITO L'AUDIO 'LEMME SIT THIS ASSSSSSSSSSS ON YOU' I CANT IM???????? -