Scherma | stop agli eventi nel 2020 | a Udine la ripartenza?

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà ill’anno con meno stoccate nella storia della. La stagione si chiude qui: non ci saranno gare di Coppa del Mondo, Assoluti e under 20 prima del prossimo mese di gennaio. Questa la decisione del Comitato Esecutivo della FIE, riunitosi in videoconferenza. Qualora venisse confermato il termine di gennaio quale mese in cui riprendere l’attività agonistica, la tappa didel circuito di Coppa del Mondo under 20 potrebbe rappresentare l’appuntamento della “mondiale”. Nel corso del vertice in videoconferenza è stato abbozzato anche una misura di aiuti alle federazioni nazionali edorganizzatori degli, che verterà su agevolazioni e su minori richieste economiche.