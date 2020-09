Referendum 2020: Salvini e Meloni, le posizioni di Lega e Fratelli d’Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) Referendum 2020: Salvini e Meloni, le posizioni di Lega e Fratelli d’Italia Referendum 2020: anche se con un po’ di freddezza, Lega e Fratelli d’Italia si sono schierati sul fronte del Sì per quanto riguarda la consultazione popolare sul taglio dei parlamentari. Ecco qualche dettaglio in più sulle posizioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.Segui Termometro Politico su Google News Referendum 2020: la posizione della Lega e di Salvini Referendum 2020 – “C’è una posizione della ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 settembre 2020), ledid’Italia: anche se con un po’ di freddezza,d’Italia si sono schierati sul fronte del Sì per quanto riguarda la consultazione popolare sul taglio dei parlamentari. Ecco qualche dettaglio in più sulledi Matteoe Giorgia.Segui Termometro Politico su Google News: la posizione dellae di– “C’è una posizione della ...

