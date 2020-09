Quando è veramente il compleanno di Ronaldo? Il 18 o il 22 settembre? E di quale anno? 1976 o 1977? (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcune testate giornalistiche hanno festeggiato il compleanno del Fenomeno il 18 settembre, altre lo faranno il 22. Ma Quando è nato davvero? Leggi su 90min (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcune testate giornalistiche hfesteggiato ildel Fenomeno il 18, altre lo faril 22. Maè nato davvero?

carlogubi : @PoliticaPerJedi È veramente assurdo che gente che si proclama di sinistra quando c'è da mettere le mani in tasca a… - bevlieber : Io fin quando non incontro i ragazzi non mi metto l’anima in pace veramente - Maurizi81791112 : Quando sto' solo nella mia natura, 'dico mia perche' ci sono cresciuto', 'no dico mia anche perche' veramente e' mi… - icytrixreal : RT @bevlieber: Comunque quando qualcuno di noi incontra i ragazzi così a caso, sono davvero felice, veramente. Ci sta l’invidia è normale,… - bevlieber : Comunque quando qualcuno di noi incontra i ragazzi così a caso, sono davvero felice, veramente. Ci sta l’invidia è… -