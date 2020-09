Orietta Berti: “il biglietto di Tenco ha segnato la mia carriera, ma non lo scrisse lui” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Corriere della sera intervista Orietta Berti che racconta parte della sua carriera e della sua vita, e torna sull’episodio che ha segnato anche la sua carriera: il suicidio di Tenco che prima di uccidersi lasciò un biglietto in cui scrisse che lo faceva per protesta contro una giuria che mandava in finale “Io tu e le rose” di Orietta Berti. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro un pubblico che manda in finale una canzone come ‘Io tu e le rose’ e una commissione che seleziona ‘La rivoluzione’. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi» Dice Orietta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Corriere della sera intervistache racconta parte della suae della sua vita, e torna sull’episodio che haanche la sua: il suicidio diche prima di uccidersi lasciò unin cuiche lo faceva per protesta contro una giuria che mandava in finale “Io tu e le rose” di. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro un pubblico che manda in finale una canzone come ‘Io tu e le rose’ e una commissione che seleziona ‘La rivoluzione’. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi» Dice...

Raiofficialnews : “#Taleequaleshow non è un talent, non è un reality ma un varietà, in cui i concorrenti sono i veri protagonisti. In… - trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - napolista : #OriettaBerti: “il biglietto di #Tenco ha segnato la mia carriera, ma non lo scrisse lui” Al Corsera: “Dopo, nell’… - Rodja_7 : @cippiriddu Orietta Berti - Occe64 : RT @ninofrassicaoff: AUTOBIOGRAFIA SBAGLIATA DI ORIETTA BERTI Il Meglio di Novella Bella @chetempochefa #CTCF #ninofrassica #ninofrassicaof… -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti Orietta Berti si racconta 'Tra bandiere rosse e acquasantiere' Agenzia ANSA Orietta Berti: «Detestavo Fin che la barca va. La storia di Tenco mi massacrò. Dissi no a Playmen»

Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...

Marco Castoro Carlo Conti lo ribadisce. Ci tiene a sottolinearlo per l'ennesima

Carlo Conti lo ribadisce. Ci tiene a sottolinearlo per l'ennesima volta: «Tale e Quale non è né un talent né un reality. Ma è un varietà. Non a caso abbiamo aggiunto la parola show. E non chiamiamo co ...

Tale e quale show torna in tv, ecco le anticipazioni di venerdì 18 settembre

Tale e quale show torna su Rai 1 per una nuova scoppiettante edizione targata Carlo Conti. Tale e quale show si prepara ad esordire di nuovo su Rai 1 per un’altra stagione di grandi trasformazioni, sp ...

Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...Carlo Conti lo ribadisce. Ci tiene a sottolinearlo per l'ennesima volta: «Tale e Quale non è né un talent né un reality. Ma è un varietà. Non a caso abbiamo aggiunto la parola show. E non chiamiamo co ...Tale e quale show torna su Rai 1 per una nuova scoppiettante edizione targata Carlo Conti. Tale e quale show si prepara ad esordire di nuovo su Rai 1 per un’altra stagione di grandi trasformazioni, sp ...