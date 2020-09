“Non ti avvicinare a mio marito”: moglie accoltella l’amante con l’aiuto della figlia (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (NA) – Probabilmente il marito di una donna di 46 anni e padre di una 20enne, non amava più la donna che aveva sposato ma non riusciva a lasciarla né ad abbandonare il nucleo familiare che si era creato. Ha iniziato quindi a frequentare una 45enne di Boscoreale con cui, oramai, aveva intrapreso una vera e propria relazione extra-coniugale. Una relazione che non è passata inosservata in famiglia dove, madre e figlia, dopo la scoperta si sono recate nella città dell’amante e infuriate l’hanno cercata ovunque trovandola in piazza Vargas, nel centro cittadino e dove l’hanno aggredita. La colluttazione è terminata quando la 46 ha pugnalato la ”rivale” all’addome con un coltello a scatto. I carabinieri, allertati dal 118, hanno trovato la vittima riversa a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (NA) – Probabilmente il marito di una donna di 46 anni e padre di una 20enne, non amava più la donna che aveva sposato ma non riusciva a lasciarla né ad abbandonare il nucleo familiare che si era creato. Ha iniziato quindi a frequentare una 45enne di Boscoreale con cui, oramai, aveva intrapreso una vera e propria relazione extra-coniugale. Una relazione che non è passata inosservata in famiglia dove, madre e, dopo la scoperta si sono recate nella città dell’amante e infuriate l’hanno cercata ovunque trovandola in piazza Vargas, nel centro cittadino e dove l’hanno aggredita. La colluttazione è terminata quando la 46 ha pugnalato la ”rivale” all’addome con un coltello a scatto. I carabinieri, allertati dal 118, hanno trovato la vittima riversa a ...

