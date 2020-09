Non è vero che Giuseppe Conte è stato «cacciato» da Catania «da una folla inferocita» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 16 settembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Conte cacciato da Catania. folla inferocita con lui e col Governo, i media tacciono e i social oscurano i video». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. Come inoltre confermato dall’agenda ufficiale del presidente del Consiglio, si tratta di una notizia frutto di fantasia. Da inizio agosto 2020 ad oggi (18 settembre), Giuseppe Conte non si è mai recato a Catania, come si può verificare qui. Post pubblicato su Facebook il 16 settembre 2020 – Notizia falsaInfine, è utile precisare che nei giorni scorsi sui social network è stato condiviso un ... Leggi su facta.news (Di venerdì 18 settembre 2020) Il 16 settembre 2020 su Facebook èpubblicato un post in cui si legge: «dacon lui e col Governo, i media tacciono e i social oscurano i video». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale. Come inoltre confermato dall’agenda ufficiale del presidente del Consiglio, si tratta di una notizia frutto di fantasia. Da inizio agosto 2020 ad oggi (18 settembre),non si è mai recato a, come si può verificare qui. Post pubblicato su Facebook il 16 settembre 2020 – Notizia falsaInfine, è utile precisare che nei giorni scorsi sui social network ècondiviso un ...

