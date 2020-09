NBA Playoff 2020 | Los Angeles Lakers-Denver Nuggets oggi in tv | data | canale e orario gara-1

(Di venerdì 18 settembre 2020) Los-1 valida per le Western Conference Finals deiNBA. Le Finals si stanno avvicinando e, se ad Est Boston Celtics e Miami Heat hanno già dato vita a due gare (vinte entrambe dalla compagine guida Spoelstra), dall’altra le ostilità cominceranno solo stanotte.si incontrano a un passo dall’atto finale proprio come nel 2009, quando trionfarono i losangelini guidati da Kobe Bryant, poi vincente contro Orlando. Vedremo se LeBron James ed Anthony Davis riusciranno a replicare il tutto contro Nikola Jokic e Jamal Murray: questa volta non contro Orlando, ma ad Orlando. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di ...

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Miami ha vinto anche il secondo incontro di finale della Eastern Conference contro Boston e si è portata sul 2-0. Spettacolo e thrilling nella notte italiana per la nuova sfida ...Termina 106-101, che significa 2-0 nella serie della finale di Eastern Conference. Successo numero 10 per Miami su 11 partite in questi playoff: agli Heat mancano quindi due vittorie per tornare alle ...Roma, 18 set. (askanews) - Miami vince anche gara2 e fa un passo importante verso le finali Nba. Contro Boston, nella finale di conference ad est finisce 106-101 con gli Heat che ottengono il decimo s ...