Nazionale, l'Under 21 non giocherà a Benevento: stabilita la nuova sede

Benevento – La notizia era nell'aria ed è stata adesso ufficializzata anche dalla Figc. La Nazionale Under 21 non farà più tappa a Benevento. Gli azzurrini avrebbero dovuto affrontare al "Ciro Vigorito" la Repubblica d'Irlanda il prossimo 13 ottobre. Il match è stato invece spostato all' "Arena Garibaldi" di Pisa. Una decisione motivata con "l'obiettivo di limitare gli spostamenti degli Azzurrini". Pisa viene infatti indicata come una "sede più agevole considerando anche che l'Under 21 sarà in ritiro a Tirrenia".

