F2, Mick Schumacher: quanto pesa un nome? (Di venerdì 18 settembre 2020) Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, si trova al comando della classifica del campionato di F2. Quante possibilità ci sono per lui di approdare nella categoria regina? F2: Mick Schumacher o Mick Betsch? Mick muove i suoi primi passi nel mondo del motorsport iniziando a correre con i kart nel 2008. A suo tempo, per evitare di attirare troppo l’attenzione, decise di farsi conoscere come Mick Betsch: il cognome di sua madre. Soltanto nel 2015 quando salirà per la prima volta a bordo di una monoposto si renderà finalmente noto come Mick Schumacher. Mick Schumacher ad Hockenheim 2019 – Photo Credit: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020), figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, si trova al comando della classifica del campionato di F2. Quante possibilità ci sono per lui di approdare nella categoria regina? F2:Betsch?muove i suoi primi passi nel mondo del motorsport iniziando a correre con i kart nel 2008. A suo tempo, per evitare di attirare troppo l’attenzione, decise di farsi conoscere comeBetsch: il cogdi sua madre. Soltanto nel 2015 quando salirà per la prima volta a bordo di una monoposto si renderà finalmente noto comead Hockenheim 2019 – Photo Credit: ...

SkySportF1 : Mick Schumacher guiderà la Ferrari F1 F2004 del padre Michael al Mugello #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Mick Schumacher, giro sulla Ferrari 2004 di papà Michael al Mugello #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - artvworld : Mi dispiace per Antonio, ma una line-up composta da Kimi Raikkonen e Mick Schumacher in Alfa Romeo (speriamo con un… - artvworld : Ma esattamente quanto sono patetici quelli che scrivono che Antonio Giovinazzi sia migliore di Mick Schumacher solo… - Formula1WM : Mick Schumacher, vicino il debutto in F1 -