F1 news | Ad Imola andrà in scena il week-end corto

Per la prima volta un paese ospiterà tre gare in un anno e questo onore toccherà all'Italia, che dopo aver ospitato la F1 a Monza ed al Mugello è pronta adesso a dare il bentornato ad Imola, nel fine settimana dell'1 e 2 novembre: sarà un week-end compattato in soli due giorni, con ripercussioni, secondo Mattia Binotto, sulle prestazioni delle vetture. Secondo Binotto, in sostanza, un minor tempo a disposizione da spendere in pista si ripercuoterà nelle prestazioni, offrendo magari dei distacchi non reali. Il team principal della Ferrari ha spiegato: "Se guardiamo al venerdì mattina del Mugello, ad esempio, c'erano dei grandi distacchi tra piloti e squadre. Se dunque pensiamo a quando andremo ad Imola, credo che i piloti andranno in qualifica meno preparati.

Ultime Notizie dalla rete : news Imola Mondiali di ciclismo 2020 a Imola, ecco le strade chiuse il Resto del Carlino Stroll: test segreto a Imola con una vecchia GP2

Il canadese mercoledì ha ripreso confidenza con la pista dell'Enzo e Dino Ferrari con una GP2 della Prema: Lance non ha potuto cimentarsi con una F1 come aveva fatto l'AlphaTauri dopo il lockdown per ...

SCOTT On Tour 2020

L'unico bike test tour italiano è pronto a debuttare. La prima tappa di Shimano Italian Bike Test 2020 si svolgerà nel weekend del 19 e 20 settembre all'Autodromo di Imola, location che sette giorni d ...

A Parma 14 casi nelle ultime 24 ore, 110 in regione. Un decesso

Nelle ultime 24 ore sono 110 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Emilia-Romagna, 14 nel Parmense (5 sintomatici). Si registra anche un decesso: una donna novantenne nel Modenese. Complessivamente in ...

